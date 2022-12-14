Новорожденный скончался в Колпино, не дождавшись сантранспорта после приема у педиатра

В Колпинском районе мать-медсестра, а потом и скорая пытались вернуть к жизни одномесячного малыша, но тщетно.



Медиков на улицу Севастьянова вызвали накануне около четырех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 декабря. Через 10 минут специалисты были уже на месте и в течение 40 минут пытались заставить дышать ребенка. После чего вызвали на место СК и полицию.



Безутешная 33-летняя мать, которая до декретного отпуска работала медсестрой, рассказала, что вместе с сыном около полудня была у педиатра на плановом приеме. Врач заподозрила у младенца пневмонию и отправила женщину с ребенком домой — готовиться к госпитализации и ждать санитарный транспорт. Около трех дня ребенку, по предварительной информации, стало плохо, он перестал дышать. Мать самостоятельно реанимировала сына и вызвала скорую. Однако их совместных усилий не хватило.

