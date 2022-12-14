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    Рейсы задержаны, а пробки — на «десятку». В Москве коллапс из-за снегопада

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    Снежная стихия, которая еще недавно бушевала в Петербурге, превратила в сугроб уже московские улицы. Как сообщил 14 декабря синоптик Михаил Леус, уже к 6 часам утра в столице выпало 11 мм осадков, что составляет 22 % от декабрьской нормы. Всему виной южный циклон.

    Судя по данным «Яндекса», Москву сковали 10-балльные пробки. Километровые заторы образовались на Ярославском шоссе, ТТК, МКАД, Каширском и Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов. Дептранс просит жителей отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.

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    MSK1 пишет, что в столичных аэропортах отменены или задержаны почти 50 авиарейсов.

    Леус отмечает, что снег в столичном регионе начал ослабевать. Однако небольшие осадки продолжатся до 15–17 часов.

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