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    Ясновидящая Инга дорого снимала порчу петербурженке, но счастливей та почему-то не стала

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    Пожилая петербурженка хотела избавиться от порчи, но гадалка оказалась с подвохом. Визит к ней принес горожанке только новые проблемы.

    В полицию 79-летняя женщина обратилась прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Она рассказала, что в августе увидела в газете объявление об услугах ясновидящей Инги и пошла на «прием» в квартиру дома на проспекте Композиторов.

    За снятие порчи Инга якобы потребовала 347 тысяч рублей, а потом просто выгнала «пациентку» из квартиры и перестала выходить на связь.

    В полицию потерпевшая обратилась только спустя четыре с лишним месяца. Теперь история, наконец, может стать уголовным делом.

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