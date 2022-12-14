Ясновидящая Инга дорого снимала порчу петербурженке, но счастливей та почему-то не стала

Пожилая петербурженка хотела избавиться от порчи, но гадалка оказалась с подвохом. Визит к ней принес горожанке только новые проблемы.



В полицию 79-летняя женщина обратилась прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 14 декабря. Она рассказала, что в августе увидела в газете объявление об услугах ясновидящей Инги и пошла на «прием» в квартиру дома на проспекте Композиторов.



За снятие порчи Инга якобы потребовала 347 тысяч рублей, а потом просто выгнала «пациентку» из квартиры и перестала выходить на связь.



В полицию потерпевшая обратилась только спустя четыре с лишним месяца. Теперь история, наконец, может стать уголовным делом.

