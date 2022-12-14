20 миллионов на выигрышное дело. Суд в Москве приговорил адвоката за мошенничество

Суд в Москве не поверил версии адвоката, который рассказывал о миллионах для выигрыша нескольких дел в гражданских судах. Он приговорен к 4 годам колонии.

О деле уже бывшего адвоката Тимура Маршани 14 декабря рассказывает «Коммерсантъ». Как установил суд, Маршани в 2020 году взял у клиенток 20 миллионов, но работу не сделал. Женщина и двое ее дочерей попросили его заняться наследственным делом после гибели их мужа и отца, который был достаточно крупным бизнесменом, но не оставил завещание. Требовалось разыскать имущество и выиграть несколько судов, за что Маршани и получил 20 миллионов. Однако, уверены потерпевшие, он так ничего и не сделал. Маршани же настаивал, что ему просто не дали довести дело до конца. Он также отметил, что вернул девушкам все деньги.