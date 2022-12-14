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    20 миллионов на выигрышное дело. Суд в Москве приговорил адвоката за мошенничество

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    Суд в Москве не поверил версии адвоката, который рассказывал о миллионах для выигрыша нескольких дел в гражданских судах. Он приговорен к 4 годам колонии.

    О деле уже бывшего адвоката Тимура Маршани 14 декабря рассказывает «Коммерсантъ». Как установил суд, Маршани в 2020 году взял у клиенток 20 миллионов, но работу не сделал. Женщина и двое ее дочерей попросили его заняться наследственным делом после гибели их мужа и отца, который был достаточно крупным бизнесменом, но не оставил завещание. Требовалось разыскать имущество и выиграть несколько судов, за что Маршани и получил 20 миллионов. Однако, уверены потерпевшие, он так ничего и не сделал. Маршани же настаивал, что ему просто не дали довести дело до конца. Он также отметил, что вернул девушкам все деньги.

    Суд согласился с обвинением и отправил адвоката в колонию на четыре года. В иске на три миллиона было отказано.

    Маршани недавно перенес инсульт и получил инвалидность, на фоне чего он оставил адвокатскую практику.

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