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    «Ведомости»: Минфин предложил объединить системы ОМС и ДМС

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    В России могут объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования. Об этом 14 декабря пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию Минфина. Представитель ведомства подтвердил изданию эту информацию и отметил, что данная инициатива еще будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

    Собеседник газеты из Всероссийского союза страховщиков пояснил, что власти считают логичным не столько объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной, так как сейчас оба принципа существуют параллельно. По его словам, Минфин рассчитывает, что администрированием общей системы будут заниматься страховщики, но только те, которые используют максимально клиентоориентированный подход и контролируют качество медицинских услуг.

    В Минздраве «Ведомостям» заявили, что пока не получали подобных предложений.

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