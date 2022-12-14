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    Смольный ищет подрядчика для капремонта участка Свердловской набережной

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    Смольный ищет подрядчика для капитального ремонта участка Свердловской набережной в Петербурге. Это следует из опубликованной на сайте госзакупок информации. Начальная цена контракта составляет 823,7 млн рублей.

    Итоги конкурса планируется подвести 10 января 2023 года. Речь идет об участке Свердловской набережной от Малоохтинского моста до улицы Ватутина. В феврале проектная документация по капремонту получила положительное заключение государственной экспертизы.

    Предполагается, что 313,5 млн рублей (максимально) будут выделены в 2023 году, еще 510 млн рублей — в 2024 году. Ремонт будет оплачен за счет целевой субсидии СПБ ГБУ «Мостотрест».

    Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены до 15 октября 2024 года.

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