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    «Биргит» в Петербурге: день второй

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    Петербург провел вторник с циклоном «Биргит». Кажется, непогода растратила за сутки весь свой энтузиазм, так как к утру буря стихла. Синоптики не обманули. Только вот снег, который вспыльчивая дама разбросала на дорогах и во дворах, никуда не делся за ночь. Поэтому утро вторника у петербуржцев выдалась особенно энергозатратным. Кто-то буксовал, кто-то перепрыгивал, а кто-то и вовсе встал на лыжи.

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