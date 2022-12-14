Петербург провел вторник с циклоном «Биргит». Кажется, непогода растратила за сутки весь свой энтузиазм, так как к утру буря стихла. Синоптики не обманули. Только вот снег, который вспыльчивая дама разбросала на дорогах и во дворах, никуда не делся за ночь. Поэтому утро вторника у петербуржцев выдалась особенно энергозатратным. Кто-то буксовал, кто-то перепрыгивал, а кто-то и вовсе встал на лыжи.
«Биргит» в Петербурге: день второй
Петербург провел вторник с циклоном «Биргит». Кажется, непогода растратила за сутки весь свой энтузиазм, так как к утру буря стихла. Синоптики не обманули. Только вот снег, который вспыльчивая дама разбросала на дорогах и во дворах, никуда не делся за ночь. Поэтому утро вторника у петербуржцев выдалась особенно энергозатратным. Кто-то буксовал, кто-то перепрыгивал, а кто-то и вовсе встал на лыжи.
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