Сколько зимних травм получили петербуржцы в день, когда бушевал циклон. Рассказываем в карточках

Почти шесть десятков зимних травм получили петербуржцы в день, когда в городе бушевал циклон «Биргит». Информацию о том, что именно такой статистикой оперируют коммунальные службы города, «Фонтанке» подтвердили несколько источников.
«Фонтанка» писала, что не всегда можно достоверно установить, что именно послужило причиной травмы, именно поэтому чиновники планировали разработать специальную форму для всех обращающихся за медицинской помощью. Если вы уверены в том, что именно коммунальщики должны вам деньги за нанесенный урон, — читайте инструкцию «Фонтанки» для гололедных судебных разбирательств.