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    Сколько зимних травм получили петербуржцы в день, когда бушевал циклон. Рассказываем в карточках

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    Почти шесть десятков зимних травм получили петербуржцы в день, когда в городе бушевал циклон «Биргит». Информацию о том, что именно такой статистикой оперируют коммунальные службы города, «Фонтанке» подтвердили несколько источников.

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    «Фонтанка» писала, что не всегда можно достоверно установить, что именно послужило причиной травмы, именно поэтому чиновники планировали разработать специальную форму для всех обращающихся за медицинской помощью. Если вы уверены в том, что именно коммунальщики должны вам деньги за нанесенный урон, — читайте инструкцию «Фонтанки» для гололедных судебных разбирательств.

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