Пилоту самолета, летевшего из Махачкалы в Петербург, стало плохо после взлета

С семичасовой задержкой прилетел в Петербург самолет из Махачкалы 13 декабря. Причиной стало плохое самочувствие пилота, которое проявило себя уже в небе. Из кабины мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.



«Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 505 от 13.12.2022 Махачкала — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по причине внезапного ухудшения состояния здоровья второго пилота. Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры в соответствии с правилами выполнения полетов. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании.