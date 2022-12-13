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    Пилоту самолета, летевшего из Махачкалы в Петербург, стало плохо после взлета

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    С семичасовой задержкой прилетел в Петербург самолет из Махачкалы 13 декабря. Причиной стало плохое самочувствие пилота, которое проявило себя уже в небе. Из кабины мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

    «Самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс DP 505 от 13.12.2022 Махачкала — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета по причине внезапного ухудшения состояния здоровья второго пилота. Командир воздушного судна выполнил все необходимые процедуры в соответствии с правилами выполнения полетов. Угрозы жизни и здоровью клиентов не было», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании.

    В «Победе» также добавили, что в данный момент второй пилот находится под наблюдением медиков. Рейс DP 505 был в итоге выполнен резервным экипажем авиакомпании, направленным в Махачкалу.

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