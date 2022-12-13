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    «Предотвратить ядерную аварию». Эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех украинских АЭС

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    Международное агентство по атомной энергии договорилось с правительством Украины, что организация обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны. Об этом 13 декабря говорится в сообщении МАГАТЭ.

    Как сказано в документе, это будет сделано «в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта».

    В МАГАТЭ рассказали, что по просьбе Украины в течение последнего месяца организация направила миссии по ядерной безопасности на Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС, а также в Чернобыль.

    Кроме того, в сообщении отмечается, что гендиректор организации Рафаэль Гросси и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль «добились прогресса» в обсуждении вопроса о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем России.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о договоренностях по «выводу тяжелого и легкого вооружения» с ЗАЭС. В Кремле ему ответили, что на самой станции «не было и нет тяжелых вооружений», что могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, «которые там днем и ночью находятся».

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