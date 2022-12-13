«Предотвратить ядерную аварию». Эксперты МАГАТЭ будут постоянно присутствовать на всех украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии договорилось с правительством Украины, что организация обеспечит постоянное присутствие своих экспертов по ядерной безопасности на всех атомных электростанциях страны. Об этом 13 декабря говорится в сообщении МАГАТЭ.



Как сказано в документе, это будет сделано «в рамках активизации усилий по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта».



В МАГАТЭ рассказали, что по просьбе Украины в течение последнего месяца организация направила миссии по ядерной безопасности на Хмельницкую, Ровенскую и Южно-Украинскую АЭС, а также в Чернобыль.

