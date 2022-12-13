Верховная рада требует ввести санкции против спортсменов. Среди них — тренер «Зенита» и сестры Аверины

Верховная рада Украины приняла постановление с призывом к Совбезу страны ввести санкции в отношении 56 известных спортсменов, большинство из которых — россияне. Об этом 13 декабря пишет ТАСС.



Свое требование парламентарии обусловливают «имеющимися и потенциальными угрозами национальным интересам и национальной безопасности Украины».



Среди тех, кто, по мнению парламентариев, должен попасть в «черный список», оказались гимнастки Алина Кабаева, Арина и Дина Аверины, фигуристки Камила Валиева и Анастасия Мишина, фигуристы Евгений Плющенко, Александр Галлямов, Никита Кацалапов, лыжник Александр Большунов и другие спортсмены. При этом под санкции может попасть и украинец Анатолий Тимощук, который сейчас является ассистентом главного тренера петербургского «Зенита».

