Семью с ребенком нашли мертвой в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители выясняют причину гибели двух взрослых и ребёнка. Их мог погубить газ.



Как сообщает 13 декабря региональная прокуратура, во вторник в частном доме в деревне Прудки были обнаружены тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Еще один пострадавший мужчина выжил, сейчас он в больнице.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Одной из версий гибели семьи называют отравление газом, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Однако этот вариант будут проверять.

