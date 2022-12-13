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    Семью с ребенком нашли мертвой в Подмосковье

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    В Подмосковье правоохранители выясняют причину гибели двух взрослых и ребёнка. Их мог погубить газ.

    Как сообщает 13 декабря региональная прокуратура, во вторник в частном доме в деревне Прудки были обнаружены тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка без видимых признаков насильственной смерти. Еще один пострадавший мужчина выжил, сейчас он в больнице.

    Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Одной из версий гибели семьи называют отравление газом, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Однако этот вариант будут проверять.

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