В Ленобласти засняли ласку после удачной охоты: найдите белое на белом

Охотинспекторы во время обследования охотничьих угодий в Бокситогорском районе Ленобласти увидели ласку, тащившую добычу. Шустрый и уже перелинявший зверек почти незаметен на белом снегу.
Видео с лаской после удачной охоты 13 декабря поделился на своей странице «ВКонтакте» Комитет по животному миру Ленинградской области. «Увидев охотинспекторов, животное бросило свою добычу (охота без документов чистой воды, да еще с незаконной добычей...), но затем, оценив обстановку и убедившись в безопасности, вернулось за мышью», — пошутили в ведомстве. Разглядеть белую ласку, шныряющую по норам в белом снегу, — задача не из легких, зато ее упитанную добычу видно хорошо — мышь оказалась размером с половину самой ласки.
Ласка достигает в длину 16–18 сантиметров. Это самый маленький представитель отряда хищных. Питаются они в основном мышами, но атакуют также птиц и змей. Тонкое и гибкое тело позволяет зверьку охотиться за грызунами, преследуя их по подземным норам. Внешне ласка очень похожа на горностая, но зимой меняет шубку на полностью белую, тогда как у горностая кончик хвоста остается черным. На территории Ленобласти, по результатам учетов, обитает порядка 1250 особей ласки, отмечают в комитете.