В Ленобласти засняли ласку после удачной охоты: найдите белое на белом

Охотинспекторы во время обследования охотничьих угодий в Бокситогорском районе Ленобласти увидели ласку, тащившую добычу. Шустрый и уже перелинявший зверек почти незаметен на белом снегу.



Видео с лаской после удачной охоты 13 декабря поделился на своей странице «ВКонтакте» Комитет по животному миру Ленинградской области. «Увидев охотинспекторов, животное бросило свою добычу (охота без документов чистой воды, да еще с незаконной добычей...), но затем, оценив обстановку и убедившись в безопасности, вернулось за мышью», — пошутили в ведомстве. Разглядеть белую ласку, шныряющую по норам в белом снегу, — задача не из легких, зато ее упитанную добычу видно хорошо — мышь оказалась размером с половину самой ласки.