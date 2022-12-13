    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    4 м/с, южн

    748мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd63.21eur66.7

    В Ленобласти засняли ласку после удачной охоты: найдите белое на белом

    2672
    2 комментария
    Скриншот видео Комитета по животному миру Ленинградской области
    Скриншот видео Комитета по животному миру Ленинградской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Охотинспекторы во время обследования охотничьих угодий в Бокситогорском районе Ленобласти увидели ласку, тащившую добычу. Шустрый и уже перелинявший зверек почти незаметен на белом снегу.

    Видео с лаской после удачной охоты 13 декабря поделился на своей странице «ВКонтакте» Комитет по животному миру Ленинградской области. «Увидев охотинспекторов, животное бросило свою добычу (охота без документов чистой воды, да еще с незаконной добычей...), но затем, оценив обстановку и убедившись в безопасности, вернулось за мышью», — пошутили в ведомстве. Разглядеть белую ласку, шныряющую по норам в белом снегу, — задача не из легких, зато ее упитанную добычу видно хорошо — мышь оказалась размером с половину самой ласки.

    Ласка достигает в длину 16–18 сантиметров. Это самый маленький представитель отряда хищных. Питаются они в основном мышами, но атакуют также птиц и змей. Тонкое и гибкое тело позволяет зверьку охотиться за грызунами, преследуя их по подземным норам. Внешне ласка очень похожа на горностая, но зимой меняет шубку на полностью белую, тогда как у горностая кончик хвоста остается черным. На территории Ленобласти, по результатам учетов, обитает порядка 1250 особей ласки, отмечают в комитете.

    Скриншот видео Комитета по животному миру Ленинградской области
    Скриншот видео Комитета по животному миру Ленинградской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close