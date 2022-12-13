Готов к суду и обороне. Спор из-за недвижимости ДОСААФ Петербурга привел к двоевластию

Фото: Юрий Смитюк /ТАСС Поделиться Поделиться





Многолетний руководитель петербургского отделения ДОСААФ Саид Тулаков доказывает в суде незаконность своего увольнения в октябре. Тем временем, от имени главы отделения совсем другой человек блокирует банковские счета организации и инициирует прокурорские проверки.



Система ДОСААФ в России, а особенно в Петербурге пережила многие невзгоды забытья и сейчас вновь востребована как никогда. С десяток оставшихся с советских времен крупных спортивных объектов позволяет оказывать услуги как частным лицам, так и работать по заказу государства.

«Военкоматы Петербурга и Ленинградской области посылают к нам на подготовку ребят перед призывом. Сейчас уже на следующий год к нам направили 761 человек для подготовки к военно-учетным специальностям: водители тяжеловозов, операторы аэродромной техники, водители-десантники и стрелки-десантники. На базе инфраструктуры ДОСААФ в Скворицах (Гатчинский район) будущие десантники, к примеру, проходят теорию и делают три прыжка. Мы их готовим четыре месяца, а дальше они идут служить. За обучение одного призывника министерство обороны в виде субсидии возмещает затраты ДОСААФ — 30–40 тысяч, — рассказал «Фонтанке» Саид Тулаков. — Кроме того, совместно с городом создан региональный центр по военно-патриотической подготовке старшеклассников и учащихся сузов. Для них проводятся пятидневные сборы с боевой стрельбой на шестой день. В прошлом году за такую подготовку 2500 человек город выплатил нам 7 млн рублей. На следующий год мы планируем в два раза больше человек обучить».



По словам Саида Тулакова, на общем удручающем уровне региональных отделений, петербургское выглядит очень хорошо, в первую очередь потому, что сумело сохранить большую часть советского наследия и, более того, добивается возврата объектов, ушедших в предыдущие годы в другие руки.



Вместе с тем, рассказывает Тулаков, центральный аппарат ДОСАА для поправки финансового положения региональных отделений взял курс на распродажу активов. Юридически все они в собственности именно центральной организации — ДОСААФ России, а местные отделения владеют ими лишь на правах оперативного управления.



Московские добровольные помощники армии наметили несколько петербургских объектов для продажи и под инвестиционные проекты. Так, в числе выставленных на продажу оказались тир на Львовской улице и даже главный офис местного ДОСААФ на КИМа, 22. А крупнейший актив ДОСААФ в Петербурге, мототрек у Сосновки площадью площадью 5,8 га оказался востребован девелоперами, которые сформулировали и направили главе центрального аппарата ДОСААФ Александру Колмакову инвестиционное предложение. Его суть — строительство в одной из локаций у КАД нового мототрека и современного спортивного комплекса. Взамен — земля в Сосновке с видами на последующее долевое строительство.



Согласно имеющимся у «Фонтанки» документам, Александр Колмаков в мае этого года попросил Саида Тулакова обозначить свое мнение об этом проекте. Однако тот счел, что предлагаемое инвестором соглашение, по сути договор купли-продажи, содержит невыгодные для ДОСААФ условия, поэтому высказался против.

Хронологически именно после отказа главы петербургского ДОСААФ утверждать продажу имеющихся у него в оперативном пользовании объектов недвижимости общества, он и потерял свое место.

Хронология такова. В апреле истекал пятилетний срок полномочий Саида Тулакова на посту председателя межрегионального отделения (МРО) ДОСААФ. Должность по уставу — выборная. Соответственно, 3 марта была созвана конференция из 47 делегатов от местных отделений (районных). На ней Тулаков был переизбран на новый пятилетний пост. Зампредседателя МРО был уполномочен заключить с ним трудовой договор.



Параллельно этому процессу глава центральной организации Александр Колмаков своими приказами 11 апреля одновременно расторг отношения и назначил Тулакова и.о. председателя петербургского МРО. Сейчас эти приказы, в числе прочего, оспариваются Саидом Тулаковым как неправомочные. Он доказывает суду, что Колмаков не является его работодателем и не может его увольнять или назначать, так как должность председателя МРО — выборная.

Доказывать свое назначение, пусть и задвоенное, казалось бы, бессмысленно. Однако если суд подтвердит законность этих приказов Колмакова, автоматически легитимными могут оказаться и следующие. А именно: приказ от 29 сентября 2022 года о создании комиссии по приему-передаче дел по должности председателя петербургского МРО и приказ от 7 октября об увольнении Талакова с поста и.о. председателя.



Логика такая: раз центральный аппарат ДОСААФ назначал Саида Тулкова на должность, он же может его и увольнять. А если он назначен решением конференции, то решает — она же. Теоретически в уставе ДОСААФ (он общий для всех региональных отделений), глава центрального офиса организации может назначить и.о. МРО. Но только если на момент такого приказа, никакого действующего председателя в нем нет.

Однако Тулаков предъявляет протокол мартовской конференции, который доказывает — к моменту издания приказа Колмакова у петербургского МРО был законный председатель, а значит, эта лазейка не действует.

Такова суть судебного спора, который начался 6 декабря в Приморском районном суде Петербурга. На предварительном заседании судья перенес рассмотрение дела на январь следующего года. Одновременно с судебными тяжбами в петербургском ДОСААФ страсти накалялись.



В качестве замены Тулакову Александр Колмаков назначил и.о. председателя МРО своего давнего соратника Юрия Лазаренко. О том, что именно он теперь легитимный глава ДОСААФ Петербурга и Ленобласти, запись в ЕГРЮЛ появилась 17 ноября.

В коротком разговоре с «Фонтанкой» Александр Колмаков объяснил увольнение Саида Тулакова завершением его полномочий и произошедшие перестановки обозначил как «плановая смена».



В рабочий кабинет председателя в главном офисе МРО на КИМа, 22 Лазаренко пока попасть не удалось — он занят. Саид Тулаков по прежнему считает себя легитимным главой организации. Однако, к примеру, не может оплачивать выставляемые ДОСААФу счета от контрагентов и, к примеру, выплачивать зарплаты сотрудникам. Банки видят — в соответствии с ЕГРЮЛ — и.о. председателя вовсе не его, а Лазаренко. Соответственно, у МРО начинают копиться долги, хотя с финансами все отлично.



По совпадению, в петербургский ДОСААФ нагрянула прокурорская проверка. В силу специфики — из военной прокуратуры. Из запроса в организацию становится понятно, что среди причин этой проверки — обращение лично Александра Колмакова. А предметом стали вопросы соблюдения трудового законодательства и сохранности федеральной собственности.

Один из источников доходов петербургского ДОСААФ — от сдачи в аренду помещений. Примерную выручку можно рассчитать в пределах 80 млн рублей в год. При этом треть МРО отдает в головной офис — собственно, владельцу недвижимости, которой местное отделение управляет. То есть, около 25 млн рублей. На оставшиеся деньги содержит это имущество и проводит положенные по уставной деятельности мероприятия. Дополнительный источник дохода, как уже говорилось, — подряды по подготовки допризывников.



Вот примерно такая арифметика бизнеса, который позволяет ДОСААФ работать в Петербурге и Ленобласти. И, в отличие от большинства других региональных отделений, не получать субсидии из Москвы, а наоборот — складывать деньги в общий котел.

Хозяйство у ДОСААФ приличное. Только кадастровая стоимость участка в 6 га в Сосновке — 335 млн рублей. У здания с землей на КИМа — больше 130 миллионов, а имущественный комплекс в Гаражном проезде по кадастровым оценкам — за 80 миллионов. Еще под 70 — на Аптекарском проспект (еще столько же — кадастровая стоимость земли там). Во сколько может быть оценена рыночная стоимость этих объектов, прикинуть труднее, но вряд ли меньше. Таким образом, даже по самым грубым подсчетам речь идет о сотнях миллионов рублей. Собственно, именно о них, а также о доходах от аренды и госзаказов, видимо, и идет сейчас речь в Приморском райсуде Петербурга.



Параллельно идет и другой процесс. На внеочередной конференции МРО ДОСААФа Петербурга и Ленобласти 24 ноября делегаты большинством голосов высказались за выражение недоверия Александру Колмакову как председателю всероссийской организации. Пока никаких юридических последствий такой демарш не несет. Однако понимая полувоенную структуру ДОСААФ, формализованное и запротоколированое предъявление претензий «из низов», очевидно, имеет характер форс-мажора. Тем более, что делегаты съезда облекли свою позицию в максимально политически неприятные слова для отставного генерал-полковника Колмакова: «В сложившейся военно-политической обстановке объявить недоверие Председателю ДОСААФ России Колмакову А.П., вносящему дезорганизацию в работу ДОСААФ России и подготовку мобилизационных ресурсов».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

