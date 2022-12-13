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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Спрос на готовую меблировку среди покупателей квартир в новостройках вырос на 56%

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    Покупатели нового жилья все чаще выбирают квартиры не только с готовой отделкой от застройщика, но и с опцией меблировки. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», ноябре 2022 года спрос на сервис меблировки среди покупателей квартир у компании вырос на 56% по сравнению с ноябрем 2021 года.

    Интерес к услуге эксперты объясняют стремлением покупателей квартир в новостройках оптимизировать свои затраты. Стоимость мебели и техники при заключении договора на опцию фиксируется на весь период строительства ещё на этапе покупки квартиры, а сборка и доставка включены в стоимость. Так, за счет услуги комплексной меблировки можно сэкономить до 35% по сравнению с самостоятельной покупкой в розницу всего необходимого для обстановки.

    Как отметили аналитики Консалтингового центра, интерес к готовой меблировке проявляют и региональные покупатели, и петербуржцы, желающие сэкономить и быстрее переехать в новое жилье. Еще одна категория покупателей, выбирающих меблированные квартиры, — инвесторы, которые планируют быстро сдать недвижимость в аренду.

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