Спрос на готовую меблировку среди покупателей квартир в новостройках вырос на 56%

Покупатели нового жилья все чаще выбирают квартиры не только с готовой отделкой от застройщика, но и с опцией меблировки. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», ноябре 2022 года спрос на сервис меблировки среди покупателей квартир у компании вырос на 56% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Интерес к услуге эксперты объясняют стремлением покупателей квартир в новостройках оптимизировать свои затраты. Стоимость мебели и техники при заключении договора на опцию фиксируется на весь период строительства ещё на этапе покупки квартиры, а сборка и доставка включены в стоимость. Так, за счет услуги комплексной меблировки можно сэкономить до 35% по сравнению с самостоятельной покупкой в розницу всего необходимого для обстановки.