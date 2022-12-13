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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    На Лиговском ответственные за уборку крыш устроили локальный снегопад. Ограждений нет

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    Чтобы избежать зимних опасностей, петербуржцам нужна амплитуда движения глаз хамелеонов — по крайней мере, во Фрунзенском районе города.

    Читатель «Фонтанки»

    И без того нелёгкую дорогу после буйства «Биргит» 13 декабря на Лиговском проспекте осложнила борьба с последствиями стихии. Пока горожане вглядывались под ноги, стараясь не растянуться на побелевшем тротуаре, опасность подстерегала сверху.

    «Лиговский, 173, сброс снега прямо на людей, ограничительных лент нет, наблюдающих снизу нет», — поделился с «Фонтанкой» читатель.

    За «обесснеживанием» крыши он наблюдал около половины четвёртого часа дня. Возможно, вниз рабочие всё же посматривали и берегли чужие головы. На видео снег летел мимо пешеходов, но кто-то во избежание «прилета» жался к стене или переходил на бег.

    Пятиэтажка на Лиговском проспекте, 173, находится под управлением ЖКС-1 Фрунзенского района.

    «Фонтанка» предложила районной администрации оценить подход к организации уборки.

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