На Лиговском ответственные за уборку крыш устроили локальный снегопад. Ограждений нет

Чтобы избежать зимних опасностей, петербуржцам нужна амплитуда движения глаз хамелеонов — по крайней мере, во Фрунзенском районе города.
Читатель «Фонтанки»
И без того нелёгкую дорогу после буйства «Биргит» 13 декабря на Лиговском проспекте осложнила борьба с последствиями стихии. Пока горожане вглядывались под ноги, стараясь не растянуться на побелевшем тротуаре, опасность подстерегала сверху.
«Лиговский, 173, сброс снега прямо на людей, ограничительных лент нет, наблюдающих снизу нет», — поделился с «Фонтанкой» читатель.
За «обесснеживанием» крыши он наблюдал около половины четвёртого часа дня. Возможно, вниз рабочие всё же посматривали и берегли чужие головы. На видео снег летел мимо пешеходов, но кто-то во избежание «прилета» жался к стене или переходил на бег.
Пятиэтажка на Лиговском проспекте, 173, находится под управлением ЖКС-1 Фрунзенского района.
«Фонтанка» предложила районной администрации оценить подход к организации уборки.