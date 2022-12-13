Запад вышел на охоту. Мишустин попросил подумать, как России сберечь «мозги»

Правительству РФ нужно продумать меры по защите интеллектуального и культурного капитала от оттока за рубеж. Об этом 13 декабря заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Экспертного совета.



По его словам, сейчас иностранные компании будут пытаться активнее охотиться на подающих надежды российских специалистов. В этой связи необходимо сделать так, чтобы предотвратить «утечку мозгов».



«Очень важно детально продумать систему мер, которые позволят защитить страну от потери интеллектуального и культурного капитала, поддержать тех, кто хочет развивать свои проекты, реализовывать идеи», — сказал Мишустин (цитата по ТАСС).

