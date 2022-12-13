Доступ к берегу Кронверкского протока в Петербурге станет свободнее. Об этом позаботилась прокуратура

Прокуратура Петроградского района Петербурга обратила внимание на забор у Кронверкского протока. Металлические прутья не дают горожанам проходить к части берега. Об этом 13 декабря говорится в Telegram-канале ведомства.
«Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ответчиков обеспечить беспрепятственный доступ к водному объекту, демонтировать ограждение в части набережной Кронверкского протока», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что ограждение размещено в том числе на территории общего пользования.
Речь идёт о земельном участке, расположенном в Александровском парке, 4, лит. А. Его арендует компания ООО «РЕНТ». По данным СПАРК, фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
«Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры», — подытожили в надзорном ведомстве.