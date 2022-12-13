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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Доступ к берегу Кронверкского протока в Петербурге станет свободнее. Об этом позаботилась прокуратура

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    Прокуратура Петроградского района Петербурга обратила внимание на забор у Кронверкского протока. Металлические прутья не дают горожанам проходить к части берега. Об этом 13 декабря говорится в Telegram-канале ведомства.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
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    «Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ответчиков обеспечить беспрепятственный доступ к водному объекту, демонтировать ограждение в части набережной Кронверкского протока», — отметили в пресс-службе. Там уточнили, что ограждение размещено в том числе на территории общего пользования.

    Речь идёт о земельном участке, расположенном в Александровском парке, 4, лит. А. Его арендует компания ООО «РЕНТ». По данным СПАРК, фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

    «Решением суда требования надзорного ведомства удовлетворены. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры», — подытожили в надзорном ведомстве.

    Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

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