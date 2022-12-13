    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, сильный снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, вос

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.77eur66.27

    «Негативные сценарии не реализовались». Мишустин оценил спад российской экономики

    669
    1 комментарий

    Сокращение ВВП России по итогам года ожидается на уровне меньше 3%. Об этом 13 декабря со ссылкой на данные Минэкономразвития заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве.

    По его словам, принятые кабмином меры по поддержке экономики в условиях внешнего давления «показали свою эффективность».

    «Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Минэкономразвития прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне меньше 3%», – сообщил Мишустин. Он добавил, что негативные сценарии, как «предполагали многие алармисты», не реализовались.

    Уровень безработицы, отметил премьер, остается ниже 4%. Инфляция в ноябре в годовом выражении стала меньше 12%.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close