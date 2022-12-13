«Негативные сценарии не реализовались». Мишустин оценил спад российской экономики

Сокращение ВВП России по итогам года ожидается на уровне меньше 3%. Об этом 13 декабря со ссылкой на данные Минэкономразвития заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Экспертного совета при правительстве.



По его словам, принятые кабмином меры по поддержке экономики в условиях внешнего давления «показали свою эффективность».



«Сейчас продолжается период адаптации к текущим вызовам, спад в экономике есть, но ситуация лучше, чем во многих других странах. Минэкономразвития прогнозирует сокращение валового внутреннего продукта по итогам года на уровне меньше 3%», – сообщил Мишустин. Он добавил, что негативные сценарии, как «предполагали многие алармисты», не реализовались.

