Тракторист получил пивной кружкой в голову за уборку снега в Ленобласти

Дорожник пострадал от рук водителя легковой машины во время уборки снега в Лодейнопольском районе Ленобласти. Мужчина решил выразить непонятное негодование, метнув в трактор кружку.
Инцидент произошел около полудня 13 декабря на подъезде к поселку Свирьстрой, рассказали «Фонтанке» в дорожном комитете Ленобласти. Трактор чистил обочину и остановки, когда возле него остановились «Жигули» с петербургскими номерами, и водитель стал что-то кричать трактористу. Поняв, что тот не реагирует, водитель «Жигулей» вернулся в машину, взял стеклянную пивную кружку и мощным броском запустил ее в заднее стекло трактора.
Увидев, что тракториста задело осколками, «метатель» быстро ретировался, но спустя пару часов его вместе с приятелем задержали в Лодейнопольском районе. Пострадавший дорожник отделался ссадинами. Лодейнопольское ДРСУ обратилось в полицию с заявлением о порче техники и причинении вреда здоровью.