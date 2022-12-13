    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, сильный снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, вос

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.77eur66.27

    «Как люди сказали, так и сделаем». Путин одобрил название для коридора от Петербурга до Владивостока

    2699
    8 комментариев

    Трассе М-12 (Москва — Тюмень) дадут название «Восток», а транснациональному коридору от Петербурга до Владивостока — «Россия». Именно эти варианты победили в голосовании, доложил 13 декабря президенту РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Давайте как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — сказал Владимир Путин.

    Также сегодня президент открыл движение на трех участках трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Планируется, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года, сообщил Хуснуллин.

    Платная трасса М-12 станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Предполагается, что она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных трасс европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»). Впоследствии коридор будет доведен до Дальнего Востока, благодаря чему будет создан комфортный логистический маршрут от Петербурга до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Казахстан, говорил Хуснуллин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close