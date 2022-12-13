«Как люди сказали, так и сделаем». Путин одобрил название для коридора от Петербурга до Владивостока

Трассе М-12 (Москва — Тюмень) дадут название «Восток», а транснациональному коридору от Петербурга до Владивостока — «Россия». Именно эти варианты победили в голосовании, доложил 13 декабря президенту РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.



«Давайте как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — сказал Владимир Путин.



Также сегодня президент открыл движение на трех участках трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Планируется, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года, сообщил Хуснуллин.

