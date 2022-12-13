«Как люди сказали, так и сделаем». Путин одобрил название для коридора от Петербурга до Владивостока

Трассе М-12 (Москва — Тюмень) дадут название «Восток», а транснациональному коридору от Петербурга до Владивостока — «Россия». Именно эти варианты победили в голосовании, доложил 13 декабря президенту РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Давайте как люди сказали, так и сделаем. Большая трасса — «Россия», а вот этот участок — «Восток», — сказал Владимир Путин.
Также сегодня президент открыл движение на трех участках трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург во Владимирской и Свердловской областях. Планируется, что строительство трассы М-12 до Тюмени будет закончено до конца 2024 года, сообщил Хуснуллин.
Платная трасса М-12 станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Предполагается, что она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных трасс европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»). Впоследствии коридор будет доведен до Дальнего Востока, благодаря чему будет создан комфортный логистический маршрут от Петербурга до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и Казахстан, говорил Хуснуллин.