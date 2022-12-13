Астродед проведет по некрополю Пулковской обсерватории

На экскурсию в Пулковскую обычно отправляются, чтоб на телескопы посмотреть. Будет и это — но и последнее пристанище тех, кто с этими телескопами работал. Гидом будет астроном Кирилл Масленников, лауреат премии РАН за просветительскую деятельность, член научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории, а как лектор известный под трогательным прозвищем Астродед. 18 декабря. 12+

В 1936–1937 годах НКВД обвинил группу советских ученых в «участии в фашистской троцкистско-зиновьевской террористической организации». Арестованы были ученые из многих организаций страны — математики, геологи, геофизики. Но дело получило неофициальное название «пулковское»: первыми взяли астрономов ленинградской обсерватории. Арестовали не только самих ученых, но и их жен. Среди расстрелянных — 48-летний директор Пулковской обсерватории Борис Герасимович, один из основателей отечественной астрофизики. За два года до расстрела он был избран почетным членом Лондонского Королевского астрономического общества.

Пулковская обсерватория — город в городе, у нее даже кладбище отдельное. На нем покоится, например, один из основоположников звездной астрономии вообще, первый директор обсерватории Фридрих Георг Вильгельм (ставший в России Василием Яковлевичем) Струве. Конечно, могил тех, кого погубило «пулковское дело», на этом кладбище нет. О них напоминает кенотаф, надгробный памятник без гроба.



На экскурсию «Что кроме звёзд? Некрополь Пулковской обсерватории с Кириллом Масленниковым» отправляемся 18 декабря. Подробности на сайте ДК Лурье. Начало в 15:00.

