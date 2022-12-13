Велосипеды «Кама» возвращаются. Уже известно, сколько примерно они будут стоить

В январе 2023 года на пермском заводе «Форвард» возобновится серийное производство велосипедов «Кама», популярных в 1970–1990-х годах, а купить их можно будет уже весной, сообщает ТАСС 13 декабря.



Велосипеды «Кама» должны поступить в открытую продажу в марте-апреле 2023 года, а несколько прототипов уже произвели с последующей доработкой. Купить новую модель можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Всего планируют выпустить 3 тыс. велосипедов, цену которых обещают удерживать в пределах 10 тысяч рублей.

