Велосипеды «Кама» возвращаются. Уже известно, сколько примерно они будут стоить

В январе 2023 года на пермском заводе «Форвард» возобновится серийное производство велосипедов «Кама», популярных в 1970–1990-х годах, а купить их можно будет уже весной, сообщает ТАСС 13 декабря.
Велосипеды «Кама» должны поступить в открытую продажу в марте-апреле 2023 года, а несколько прототипов уже произвели с последующей доработкой. Купить новую модель можно будет в магазинах компании более чем в 400 городах России, а также в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. Всего планируют выпустить 3 тыс. велосипедов, цену которых обещают удерживать в пределах 10 тысяч рублей.
«В текущей ситуации очень сложно прогнозировать динамику ценообразования, так как стоимость комплектующих меняется ежедневно, но мы делаем всё возможное, чтобы стоимость не превысила 10 тысяч рублей», — отметили в компании «Форвард».
Обновленная «Кама» будет выпускаться на базе классической концепции универсального городского велосипеда, но с рядом доработок. Как рассказал производитель ТАСС, «Форвард» хочет модернизировать старую модель: раму сделать прочнее, посадку — комфортнее, а также установить переднюю и заднюю фары. Отдельная серия лимитированных велосипедов запланирована к 300-летию Перми.
«Форвард» занимает второе место по объему производства всех велосипедов в стране и