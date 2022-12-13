Таможня в Петербурге помогла испариться четырём килограммам сигарет из багажа улетающего в Баку

В Пулково проверили багаж пассажира азербайджанского рейса и облегчили его на четыре килограмма. Заядлый курильщик опрометчиво промолчал о масштабах привычки.



Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 13 декабря, часть багажа в петербургском аэропорту вынужденно оставил гражданин Азербайджана. Поторопившись на рейс в Баку, он нырнул в «зелёный» коридор так, будто декларировать ему нечего.

Сотрудники таможни заглянули в чемодан и убедились в обратном.

«В ходе таможенного контроля у гражданина обнаружили коробки с электронными испарительными устройствами. Ценовая информация на товар представлена не была», — рассказали в пресс-службе.