    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, сильный снег

    Ощущается как -6

    2 м/с, вос

    748мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd62.77eur66.27

    Таможня в Петербурге помогла испариться четырём килограммам сигарет из багажа улетающего в Баку

    1783
    обсудить

    В Пулково проверили багаж пассажира азербайджанского рейса и облегчили его на четыре килограмма. Заядлый курильщик опрометчиво промолчал о масштабах привычки.

    Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 13 декабря, часть багажа в петербургском аэропорту вынужденно оставил гражданин Азербайджана. Поторопившись на рейс в Баку, он нырнул в «зелёный» коридор так, будто декларировать ему нечего.

    Сотрудники таможни заглянули в чемодан и убедились в обратном.

    «В ходе таможенного контроля у гражданина обнаружили коробки с электронными испарительными устройствами. Ценовая информация на товар представлена не была», — рассказали в пресс-службе.

    Пассажир увозил более 70 электронных сигарет, вес которых превысил четыре килограмма. Таможенники сочли, что для одного (даже самого заядлого) курильщика это слишком.

    Устройства обменяли на протокол о недекларировании товаров в установленной форме. Санкции первой части статьи 16.2 КоАП предполагают, что правонарушителю придётся заплатить штраф, вплоть до двойной стоимости электронных сигарет. При этом не исключено, что их он назад не получит.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close