Таможня в Петербурге помогла испариться четырём килограммам сигарет из багажа улетающего в Баку

В Пулково проверили багаж пассажира азербайджанского рейса и облегчили его на четыре килограмма. Заядлый курильщик опрометчиво промолчал о масштабах привычки.
Как сообщили в Северо-Западном таможенном управлении 13 декабря, часть багажа в петербургском аэропорту вынужденно оставил гражданин Азербайджана. Поторопившись на рейс в Баку, он нырнул в «зелёный» коридор так, будто декларировать ему нечего.
Сотрудники таможни заглянули в чемодан и убедились в обратном.
«В ходе таможенного контроля у гражданина обнаружили коробки с электронными испарительными устройствами. Ценовая информация на товар представлена не была», — рассказали в пресс-службе.
Пассажир увозил более 70 электронных сигарет, вес которых превысил четыре килограмма. Таможенники сочли, что для одного (даже самого заядлого) курильщика это слишком.
Устройства обменяли на протокол о недекларировании товаров в установленной форме. Санкции первой части статьи 16.2 КоАП предполагают, что правонарушителю придётся заплатить штраф, вплоть до двойной стоимости электронных сигарет. При этом не исключено, что их он назад не получит.