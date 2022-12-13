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    «Процесс уже идет». В Херсонской области построят новый город

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    В Геническом районе Херсонской области построят новый город. Об этом 13 декабря заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

    Город возводят по предложению президента Владимира Путина. Он появится на Арабатской стрелке, где, по словам Сальдо, «очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение».

    Врио губернатора отметил, что «процесс уже идет», сейчас разрабатывается проект застройки. На стрелке появятся новые жилые кварталы с социальной инфраструктурой, школами и детскими садами.

    Как пишет ТАСС, в начале декабря Сальдо говорил, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа будет превращено в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий.

    Арабатская стрелка — узкая и длинная полоса земли протяженностью более 113 км и шириной до 8 км, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть относится к Республике Крым, северная — к Херсонской области.

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