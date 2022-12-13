Роскомнадзор заявил, что заблокировал в России сайт модного журнала — из-за фейков про армию

Французский журнал о моде L'Officiel больше не доступен россиянам, заявил Роскомнадзор. Сайт заблокировали из-за распространения запрещенной информации.

О блокировке L'Officiel 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. На сайте, убежден регулятор, публикуется недостоверная информация «о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения».

На данный момент найти какие-либо вариации названия сайта в реестре запрещенных «Фонтанке» не удалось. Отметим, основной сайт журнала www.lofficiel.com доступен. На нем публиковались материалы, которые касались Украины, но в основном это цитаты голливудских или европейских звезд или публикации, которые связаны с модой.