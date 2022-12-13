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    На Кубинской грузовик вытолкал «Ладу» на газон. Авария закупорила улицу 8-балльной пробкой

    2008
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    «Мегаполис»

    ДТП практически парализовали движение по одной из улиц в Московском районе Петербурга днем 13 декабря. Водители вынуждены ждать поворачивающие фуры.

    Возле дома 80 по Кубинской улице столкнулись красная LADA Vesta Cross и грузовой Hyundai, сообщает портал «Мегаполис» со слов очевидца. Пробка скопилась в обе стороны. «Движение в сторону Ленинского проспекта остановилось, поскольку в правом ряду — ДТП, а левый заполняют фуры, стоящие на поворот к складскому комплексу на Кубинской, 75/1», — добавляет очевидец.

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    Пользователи «Яндек.Пробок» также сообщают о ДТП на пересечении Кубинской и Ленинского проспекта, и там тоже скопился затор на Кубинской — со стороны улицы Костюшко. В итоге, по данным сервиса, загруженность Кубинской улицы и Митрофаньевского шоссе в 13:45 достигла 8 баллов — это на 4 балла больше обычного.

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