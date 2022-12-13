Дрозденко назвал примерное число погибших в ходе боевых действий жителей Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что с момента начала боевых действий на Украине погибло около 80 жителей региона. Как передает 47news, он назвал цифру, когда отвечал на вопрос журналиста о самых сложных решениях за прошедший год.



«Я переживаю за каждого жителя Ленобласти, ведь мы все — одна большая семья. Те трагические извещения, а их пришло уже порядка 80, — это трагедия для семей и для всех нас», — рассказал Дрозденко на ежегодной пресс-конференции.

По словам главы Ленобласти, он понимает, что каждый, кто уходит на фронт, рискует жизнью, но, с другой стороны, «надо защищать интересы страны».