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    Беглов заявил, что в Петербурге усиливают антитеррористические меры

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    Антитеррористические меры усиливают в Петербурге. Заседание Антитеррористической комиссии и городского оперштаба провел губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 13 декабря.

    По словам Беглова, в Петербурге стабильная и контролируемая обстановка без межнациональных и межконфессиональных конфликтов, но необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации.

    Губернатор отметил, что в городе усилили защиту промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц. Это происходит в условиях повышения угрозы диверсий и терактов. Также на заседании были приняты решения по вопросам безопасности в период новогодних праздников.

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