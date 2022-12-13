Беглов заявил, что в Петербурге усиливают антитеррористические меры

Антитеррористические меры усиливают в Петербурге. Заседание Антитеррористической комиссии и городского оперштаба провел губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 13 декабря.



По словам Беглова, в Петербурге стабильная и контролируемая обстановка без межнациональных и межконфессиональных конфликтов, но необходимо быть готовыми к любому развитию ситуации.



Губернатор отметил, что в городе усилили защиту промышленных предприятий, объектов топливно-энергетического, атомного, энергопромышленного и транспортного комплексов, а также школ, детских садов, больниц. Это происходит в условиях повышения угрозы диверсий и терактов. Также на заседании были приняты решения по вопросам безопасности в период новогодних праздников.

