В ДНР отправили еще 4 петербургских трамвая. О первой партии говорят, что там уже потери

«Горэлектротранс» отправил в Енакиево еще 4 трамвайных вагона из Третьего трампарка. Как и раньше, они передаются Ленобласти, а уже она отправила их в ДНР.



О том, что посылка пришла по адресу, накануне отчитался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Судя по всему, речь идет о 4 трамваях производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, выпущенных в 2015–2016 годах.