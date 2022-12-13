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    В ДНР отправили еще 4 петербургских трамвая. О первой партии говорят, что там уже потери

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    «Горэлектротранс» отправил в Енакиево еще 4 трамвайных вагона из Третьего трампарка. Как и раньше, они передаются Ленобласти, а уже она отправила их в ДНР.

    О том, что посылка пришла по адресу, накануне отчитался губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Судя по всему, речь идет о 4 трамваях производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, выпущенных в 2015–2016 годах.

    Напомним, Енакиево является подшефным городом Ленобласти в ДНР. Ранее она уже отправляла туда шесть вагонов «Горэлектротранса».

    В группе во «ВКонтакте», посвященной Енакиево, между тем рассказали, что два петербургских вагона — №№ 7505 и 7504 — еще в ноябре попали там в серьезное ДТП. Судя по комментариям, один из вагонов разогнался под уклон и, не останавливаясь, врезался в идущий на низкой скорости впереди.

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