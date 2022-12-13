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    Неплательщика алиментов заставили понервничать, поймав его «Джип» в «Паутину» на другом конце Петербурга

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    Петербуржец накопил крупный долг по алиментам перед сыном и не реагировал на извещения приставов. Тогда его автомобиль отследили «Паутиной» и арестовали. Нужная сумма быстро нашлась.

    Житель Петербурга не выплачивал алименты на своего 13-летнего сына и накопил долг в 300 тысяч рублей, сообщает 13 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу. По месту регистрации в Кировском районе города мужчина не проживал, официально нигде не работал и на извещения и повестки от приставов не реагировал. Из имущества у него был только автомобиль Jeep Grand Cherokee. Приставы отследили машину при помощи автоматической системы контроля передвижения автотранспорта «Паутина» и нашли ее в Купчино — на Будапештской улице.

    Не обнаружив свой «Джип» у подъезда и выяснив, в чем дело, мужчина уже на следующий день нашел нужную сумму и пришел на прием к приставу. После полного погашения задолженности автомобиль вернули хозяину. «Во избежание подобных ситуаций петербуржец решил официально трудоустроиться, исполнительный лист о взыскании текущих алиментов направлен новому работодателю для ежемесячных удержаний», — добавили в ведомстве.

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