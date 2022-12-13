Неплательщика алиментов заставили понервничать, поймав его «Джип» в «Паутину» на другом конце Петербурга

Петербуржец накопил крупный долг по алиментам перед сыном и не реагировал на извещения приставов. Тогда его автомобиль отследили «Паутиной» и арестовали. Нужная сумма быстро нашлась.



Житель Петербурга не выплачивал алименты на своего 13-летнего сына и накопил долг в 300 тысяч рублей, сообщает 13 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу. По месту регистрации в Кировском районе города мужчина не проживал, официально нигде не работал и на извещения и повестки от приставов не реагировал. Из имущества у него был только автомобиль Jeep Grand Cherokee. Приставы отследили машину при помощи автоматической системы контроля передвижения автотранспорта «Паутина» и нашли ее в Купчино — на Будапештской улице.