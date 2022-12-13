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    Говорите по-русски. В Петербурге мужчина ранил иностранца в ягодицу из пистолета

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    В Московском районе сотрудники полиции задержали петербуржца, который стрелял иностранцу в спину, а попал в ягодицу.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в 112 звонок о стрельбе на Смоленской улице, 18, поступил около десяти вечера 10 декабря. Женщина сообщила, что злоумышленник стрелял по её мужу.

    Выяснилось, что у стрелка произошел конфликт с 49-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, что якобы и стало причиной ранения.

    Пострадавшего увезли в Александровскую больницу, где диагностировали ранение в ягодицу.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А утром 12 декабря на Киевской улице нашелся и подозреваемый — 26-летний неработающий петербуржец.

    По предварительной информации, местный житель был пьян и ему якобы не понравилось, что мужчина говорит на национальном языке. Поэтому он и выстрелил. Однако когда проспался и был задержан, по данным «Фонтанки», заявил, что никакого негативного отношения к другим национальностям не испытывает. И что на него нашло — не понимает. Винит во всем алкоголь.

    Мужчину доставили в отдел и задержали на двое суток на основании статьи 91 УПК РФ.

    Пистолет, который оказался травматическим, у него изъяли.

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