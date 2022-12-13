Говорите по-русски. В Петербурге мужчина ранил иностранца в ягодицу из пистолета

В Московском районе сотрудники полиции задержали петербуржца, который стрелял иностранцу в спину, а попал в ягодицу.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, в 112 звонок о стрельбе на Смоленской улице, 18, поступил около десяти вечера 10 декабря. Женщина сообщила, что злоумышленник стрелял по её мужу.



Выяснилось, что у стрелка произошел конфликт с 49-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, что якобы и стало причиной ранения.



Пострадавшего увезли в Александровскую больницу, где диагностировали ранение в ягодицу.

