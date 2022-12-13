Самый богатый в ОАЭ. Forbes оценил состояние Дурова

Павел Дуров признан самым богатым человеком с гражданством Объединенных Арабских Эмиратов по версии Forbes. Данные обнародованы 13 декабря.

На сегодняшний день состояние основателя «ВКонтакте» и Telegram оценивается в 15,1 млрд долларов. По сравнению с прошлым годом он немного обеднел (17 млрд), но всё равно остается самым богатым гражданином ОАЭ. В общем списке миллиардеров он занимает 123-ю строчку.

Дуров живет в Дубае с 2017 года. Гражданство он получил в феврале текущего. Он также гражданин России, Сент-Китс и Невис и Франции.