Путин поручил включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы в Африке

Исследования о колониальной политике Европы в Африке, а также ее последствиях, поручил включить в планы научных работ президент России Владимир Путин. Поручение дано Минобрнауки России совместно с РАН и Российским историческим обществом по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, сообщает 13 декабря сайт Кремля.

Из текста следует, что научным и образовательным организациям следует провести научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах.