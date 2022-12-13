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    Путин поручил включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы в Африке

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    Исследования о колониальной политике Европы в Африке, а также ее последствиях, поручил включить в планы научных работ президент России Владимир Путин. Поручение дано Минобрнауки России совместно с РАН и Российским историческим обществом по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий, сообщает 13 декабря сайт Кремля.

    Из текста следует, что научным и образовательным организациям следует провести научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на Африканском континенте и других континентах.

    Выполнить поручение нужно до 1 февраля 2023 года.

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