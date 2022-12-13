Директора образовательного центра для педагогов задержали в Петербурге по делу о мошенничестве на 1,5 млн

Сотрудники экономической полиции задержали директора образовательного центра Московского района за пропажу денег, выделенных на нацпроект «Демография».
54-летнюю директрису задержали днем 10 декабря на проспекте Добролюбова, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря.
По версии следствия, она, как глава центра, где педагоги могут получить дополнительные навыки и пройти курсы повышения квалификации, вместе с группой неустановленных лиц помогла вывести 1,6 млн рублей со счета подконтрольной фирмы. Деньги были перечислены компании из комитета по труду и занятости в рамках национального проекта «Демография».
Главу центра опросили в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
После этого её отпустили под подписку о невыезде.