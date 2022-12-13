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    У предпринимательницы в Приозерске угнали автомобиль с 700 тысячами рублей в салоне

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    Жительница Приозерского района Ленобласти одновременно лишилась и машины, и крупной суммы денег. В руках неизвестного угонщика оказались также документы ее мужа.

    В полицию Приозерского района 38-летняя индивидуальная предпринимательница из Приозерска обратилась накануне ночью, стало известно «Фонтанке» 13 декабря. Женщина рассказала, что последний раз видела свою машину в восемь вечера 11 декабря, уже через несколько часов ее Hyundai Sonata 2020 года с улицы Гоголя в Приозерске пропала. Машина была куплена в кредит в прошлом году, и за нее успели выплатить около 700 тысяч рублей.

    Стоимость автомобиля женщина оценила в 2,3 миллиона рублей. Кроме того, в салоне «Сонаты» находились 700 тысяч рублей и документы супруга заявительницы. Общий ущерб составил 3 миллиона рублей.

    Угон попал на камеру видеонаблюдения. В 00:15 в «Сонату» сел неизвестный мужчина и уехал на ней в сторону Петербурга. Полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере по ст.158 ч.4 п.б УК РФ.

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