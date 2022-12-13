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    Юная дизайнер ждала протекции, но оказалась в петербургской больнице после сексуального насилия. Под подозрением маститый коллега

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    Юная представительница творческой профессии оказалась в больнице после того, как пригласила в свою мастерскую старшего товарища.

    Скорая привезла из квартиры на Яхтенной 18-летнюю девушку в Елизаветинскую больницу около половины одиннадцатого вечера 10 декабря, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 13 декабря.

    Она не сразу, но смогла рассказать, что 9 декабря пригласила в свою мастерскую на Коломенской улице главу секции Союза художников Петербурга по скульптуре. Однако 59-летний дизайнер (как он сам себя позиционирует в сетях), по предварительной информации, оценил не работу хозяйки, а её фигуру. После этого якобы произошли насильственные действия сексуального характера. Это в том числе зафиксировали и медики в стационаре.

    После возбуждения уголовного дела, около пяти дня 11 декабря в квартире на Крюковой улице был задержан подозреваемый.

    Ночь он провел в камере. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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