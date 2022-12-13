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    После пожара в «Меге Химки» задержаны прораб и сварщик

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    3 комментария

    По подозрению в оказании небезопасных услуг задержаны сотрудники компании-подрядчика, которая проводила работы в торговом центре «Мега Химки» накануне пожара.

    О задержании прораба и сварщика сообщает управление следкома по Московской области. Сотрудники строительной компании сейчас на допросах у следователей. Также СК осмотрел пепелище и изьял «десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы».

    Пожар в Меге разгорелся 9 декабря, здание выгорело целиком. Ущерб может достигнуть 30 миллиардов. Из-за пожара погиб охранник, которого придавило упавшей конструкцией.

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    Комментарии 3

    Zet13 Дек 2022 в 09:58
    Сварщик - иностранец с птицей на обложке паспорта?
    +0−0
    VKuser4918336213 Дек 2022 в 09:51
    а в другом торговом центре не успели их задержать
    +0−0
    Батарейкин13 Дек 2022 в 09:51
    Да-а-а-а! Не повезло кому-то!
    +0−0
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