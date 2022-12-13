После пожара в «Меге Химки» задержаны прораб и сварщик

По подозрению в оказании небезопасных услуг задержаны сотрудники компании-подрядчика, которая проводила работы в торговом центре «Мега Химки» накануне пожара.

О задержании прораба и сварщика сообщает управление следкома по Московской области. Сотрудники строительной компании сейчас на допросах у следователей. Также СК осмотрел пепелище и изьял «десять системных блоков и шесть серверов, сварочный аппарат, электродержатель, техническую документацию здания и строительной организации, осуществляющей ремонтные работы».

Пожар в Меге разгорелся 9 декабря, здание выгорело целиком. Ущерб может достигнуть 30 миллиардов. Из-за пожара погиб охранник, которого придавило упавшей конструкцией.