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    В Петербурге в школьном туалете старшеклассник совратил третьеклассника

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    2 комментария

    Следственный комитет в Кировском районе Петербурга возбудил уголовное дело о сексуальном насилии после рассказа третьеклассника о встрече в туалете школы.

    В полицию с заявлением о совращении сына накануне около половины пятого дня пришла 30-летняя петербурженка, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 декабря. Она, по предварительной информации, передала рассказ своего 9-летнего сына о том, что произошло с ним в школе три недели назад — 24 ноября. Якобы мальчик из старших классов завел его в школьный туалет, и там показал, как делать оральные ласки.

    Сотрудники уголовного розыска задержали в тот же день около шести вечера на проспекте Декабристов 15-летнего учащегося той же школы.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

    Старшеклассника, по предварительной информации, задержали на двое суток.

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    Комментарии 2

    Mustamyaki13 Дек 2022 в 09:33
    "Недобрая весть" (с)
    +0−0
    cacadu4313 Дек 2022 в 09:25
    За пропаганду ЛГБТ старшеклассника не привлекут?
    +0−0
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