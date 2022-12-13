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    На Невском восстановили троллейбусное движение после повреждения сети

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    Троллейбусы возвращаются на привычный маршрут после утренней аварии на сети. Очевидцы говорят об очереди из транспорта на Невском.

    Как сообщает «Организатор перевозок», все девять маршрутов троллейбусов после восьми утра 13 декабря могут ехать по Невскому. Ранее водителям пришлось объезжать проспект, так как на углу с Литейным оказалась повреждена контактная сеть.

    Очевидцы говорят, что на проспекте скопилась очередь из троллейбусов, что несколько затрудняет движение всем. Кроме того, на том же перекрестке под колеса «Тойоты» попал пешеход. Сейчас движение затруднено от площади Восстания до Садовой улицы.

    © Фонтанка.Ру

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