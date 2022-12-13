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    Зеленский предложил три шага к наступлению мира — Кремль назвал их продолжением боевых действий: новости СВО за 13 декабря

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    В Кремле заявили, что предложения Зеленского — шаги не к миру, а к продолжению боевых действий
    В Кремле заявили, что предложения Зеленского — шаги не к миру, а к продолжению боевых действийФото: Ирина Шарова / 72.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 13 декабря.

    Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который пытался вступить в ВСУ


    Сотрудники ФСБ задержали жителя Абакана, подозреваемого в государственной измене. Отмечается, что мужчина пытался вступить в ряды украинских войск. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на государственную измену. По этой статье задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

    — Мужчина совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечен к уголовной ответственности по статье «Вандализм», — сообщили в ведомстве.

    Сотрудники ФСБ задерживают мужчину

    ЦОС ФСБ

    Мужчину задержали в аэропорту Красноярска при попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ.

    В Брянской области обстреляли город Клинцы

    Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле города Клинцы. По его словам, ракету сбила российская ПВО — отдельные ее части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет.


    Накануне об обстреле сообщали местные паблики и телеграм-каналы.

    — Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такой силы, что разбудили весь город, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новости Брянска».

    Продлено ограничение полетов в аэропорты южных городов России

    Росавиация в 49-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов российского юга. До 21 декабря нельзя прилететь в аэропорты Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика, Краснодара, Элисты, Симферополя, Брянска, Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Остальные аэропорты, в том числе международные, работают в прежнем режиме.

    Российские авиакомпании организуют перевозки пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Обо всех изменениях вы можете узнать на официальных сайтах авиакомпаний и аэропортов, а также в их аккаунтах в социальных сетях.

    Зеленский рассказал, что можно сделать для наступления мира

    Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые, по его мнению, необходимо сделать для скорейшего наступления мира. Первый, по его словам, — это «новая сила».

    — Украина нуждается в современных танках. Нам нужно больше реактивной артиллерии и больше дальнобойных ракет, — сказал Зеленский.

    Вторым шагом он назвал поддержку финансовой, энергетической и социальной стабильности, в частности защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом, по утверждению Зеленского, является выполнение «формулы мира» из 10 пунктов, предложенной им на саммите G20 в Индонезии. Для определения сроков реализации этого плана президент Украины предлагает созвать специальный саммит — Global Peace Formula Summit.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что предложенные Зеленским три шага к миру — «это три шага к продолжению боевых действий».


    — Киеву нужно признать сложившиеся реалии вместо требования вывода российских войск. В России появились новые субъекты, и без учета этих реалий продвижение вперед невозможно, — заявил Песков.

    В Херсонской области собираются построить новый город

    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире «России 24», что новый город построят на Арабатской стрелке в Геническом районе. Он отметил, что проект застройки разрабатывается по поручению президента Владимира Путина.

    — Им предложено построить небольшой город в Геническом районе на Арабатской стрелке. Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное, — рассказал Сальдо.

    Он отметил, что побережье Азовского моря от Мариуполя до Геническа превратится в туристический и природно-заповедный кластер, где не будет крупных промышленных предприятий.

    — Мы постараемся по-хорошему посоревноваться с Мариуполем, кто из нас быстрее будет возводить новые кварталы, школы, детсады, дороги. Будут созданы условия и для работы правительственных органов — федеральных и территориальных, — сказал Сальдо.

    В Кремле заявили, что предложения Зеленского — шаги не к миру, а к продолжению боевых действий
    В Кремле заявили, что предложения Зеленского — шаги не к миру, а к продолжению боевых действийФото: Ирина Шарова / 72.RU

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    Владимир ЗеленскийРосавиацияРоссияУкраинаФСБЗадержанныйОбстрелСпецоперацияГородВСУБрянская областьХерсонская областьВладимир СальдоКлинцы

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