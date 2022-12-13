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    Боевые действия на Украине

    Зеленский рассказал о трех шагах для «ускорения наступления мира» на Украине

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    7 комментариев

    Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 перечислил три шага, которые, по его мнению, «ускорят наступление мира на Украине». Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости.

    Первый — предоставить современные танки, артиллерию, снаряды, а также более дальнобойные ракеты. Второй — поддержка энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине, в том числе «надежная защита украинской энергетики» от ударов. Третий шаг — выполнение «формулы мира», которую Зеленский озвучил на G20. Она состоит из 10 пунктов и включает в себя «вывод российских войск» и восстановление «территориальной целостности Украины».

    Украинский президент попросил страны G7 соблюдать достигнутую солидарность по поддержке Украины и осуждению России.

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    Комментарии 7

    Pilat13 Дек 2022 в 09:00
    Он забыл еще одно условие
    Бочку варенья и ящик печенья (с)
    +4−2
    Cемён Воля13 Дек 2022 в 08:16
    Фантазёр.
    +7−3
    28009678713 Дек 2022 в 08:06
    Чем то на Димона похож)))
    +4−2
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