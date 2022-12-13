Зеленский рассказал о трех шагах для «ускорения наступления мира» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к лидерам G7 перечислил три шага, которые, по его мнению, «ускорят наступление мира на Украине». Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости.

Первый — предоставить современные танки, артиллерию, снаряды, а также более дальнобойные ракеты. Второй — поддержка энергетической, финансовой и социальной стабильности на Украине, в том числе «надежная защита украинской энергетики» от ударов. Третий шаг — выполнение «формулы мира», которую Зеленский озвучил на G20. Она состоит из 10 пунктов и включает в себя «вывод российских войск» и восстановление «территориальной целостности Украины».