Посреди Невского под колесами «Тойоты» лежит человек, на том же углу проблемы у троллейбусов

Авария с участием пешехода и внедорожника тормозит движение по Невскому проспекту утром 13 декабря. Обстоятельства ДТП пока не ясны.

По словам очевидцев, человека сбил водитель внедорожника на перекрестке Невского и Литейного проспектов около семи утра. На кадрах видно торчащие из-под машины ноги, вероятно, пешеход не выжил. Машина затормозила в нескольких метрах от пешеходного перехода.

По данным «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на компанию, которая занимается продажей сельхозтехники.

На участке от «Маяковской» до набережной Фонтанки движение затруднено, и не только для автомобилей. «Организатор перевозок» сообщает, что на том же перекрестке повреждена контактная сеть и троллейбусам пришлось менять маршруты: