Посреди Невского под колесами «Тойоты» лежит человек, на том же углу проблемы у троллейбусов

Авария с участием пешехода и внедорожника тормозит движение по Невскому проспекту утром 13 декабря. Обстоятельства ДТП пока не ясны.
По словам очевидцев, человека сбил водитель внедорожника на перекрестке Невского и Литейного проспектов около семи утра. На кадрах видно торчащие из-под машины ноги, вероятно, пешеход не выжил. Машина затормозила в нескольких метрах от пешеходного перехода.
По данным «Фонтанки», автомобиль зарегистрирован на компанию, которая занимается продажей сельхозтехники.
На участке от «Маяковской» до набережной Фонтанки движение затруднено, и не только для автомобилей. «Организатор перевозок» сообщает, что на том же перекрестке повреждена контактная сеть и троллейбусам пришлось менять маршруты:
- троллейбусы № 3, 8, 10 — следуют до Тульской ул.;
- троллейбусы № 1, 5, 7, 22 — следуют до пр. Бакунина;
- троллейбусы № 11, 15 — следуют до Адмиралтейского пр.