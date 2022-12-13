    Сейчас

    -8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -8˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -11

    1 м/с, вос

    748мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd62.77eur66.27

    Музыка

    Кино

    Умер Анджело Бадаламенти, написавший музыку к «Твин Пиксу» и другим фильмам Дэвида Линча

    434

    Американский композитор и пианист, наиболее известный музыкой к фильмам Дэвида Линча, — Анджело Бадаламенти скончался 12 декабря в возрасте 85 лет, — сообщает The Hollywood Reporter.

    Среди его работ — саундтреки к «Твин Пиксу», «Синему бархату», фильмам «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» Линча, а также ленте «Пляж» Дэнни Бойла и к «Сталинграду» Федолра Бондарчука. Всего он написал музыку к более чем 70 фильмам и сериалам.

    Бадаламанти рос в семье выходцев из Италии, с детства играл на фортепиано и во время летних каникул аккомпанировал певцам на курортах. Учился в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки. С Линчем познакомился на съемках «Синего бархата», куда был приглашен учителем пения для Изабеллы Росселлини. Тогда с исполнением песни возникли сложности в области авторского права, и Бадаламенти написал свою музыку для этой картины.

    Автор: Анджело Бадаламенти — тема/YouTube<br>

    Его тема к «Твин Пиксу» в 1990-м году была удостоена премии «Грэмми». А в 1992-м году Бадаламенти сочинил музыкальную тему для открытия Летних Олимпийских игр в Барселоне.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close