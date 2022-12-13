Умер Анджело Бадаламенти, написавший музыку к «Твин Пиксу» и другим фильмам Дэвида Линча

Американский композитор и пианист, наиболее известный музыкой к фильмам Дэвида Линча, — Анджело Бадаламенти скончался 12 декабря в возрасте 85 лет, — сообщает The Hollywood Reporter.



Среди его работ — саундтреки к «Твин Пиксу», «Синему бархату», фильмам «Дикие сердцем», «Шоссе в никуда», «Малхолланд Драйв» Линча, а также ленте «Пляж» Дэнни Бойла и к «Сталинграду» Федолра Бондарчука. Всего он написал музыку к более чем 70 фильмам и сериалам.



Бадаламанти рос в семье выходцев из Италии, с детства играл на фортепиано и во время летних каникул аккомпанировал певцам на курортах. Учился в Школе музыки Истмана и Манхэттенской школе музыки. С Линчем познакомился на съемках «Синего бархата», куда был приглашен учителем пения для Изабеллы Росселлини. Тогда с исполнением песни возникли сложности в области авторского права, и Бадаламенти написал свою музыку для этой картины.

