Магазин у дома: горожане отдают свои голоса за «Супермаркет года»

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Покупать продукты большинству из нас приходится каждый день — можно зайти в магазин у дома или заказать доставку. В номинации «Супермаркет года» премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» горожане выбирают свой самый любимый магазин.

Конкуренция в этой сфере велика, а сегодня с уходом некоторых иностранных брендов продуктов и торговых сетей, приходится снова искать фаворитов. По данным «СберИндекса» на весну этого года, расходы населения на продовольственные товары выросли на 9,4% относительно прошлого года. А по данным Петростата за третий квартал при общем сокращении трат на непродовольственные товары, продажи продуктов питания выросли на 3,7% — на них горожане потратили 58,6 млрд рублей.

Ключевыми трендами в отрасли продуктового ритейла этого года можно назвать стремление покупателей к экономии и снижение лояльности к иностранным брендам, считают в Infoline. Отсюда — рост покупок бюджетных товаров и товаров по акции, развитие дискаунтеров и собственных торговых марок сетей крупных ритейлеров — доля такой продукции по прогнозам вырастет по итогам года до 9,5%. Эксперты NielsenIQ отмечают, что 11% товаров, проданных онлайн в апреле–августе, являлись как раз собственными торговыми марками магазинов.



Крупнейшие российские продуктовые сети в первом полугодии увеличили совокупную выручку на 26,5% до 3,75 трлн рублей. Отрасль столкнулась вызовами весной этого года, когда потребительский ажиотаж сметал с полок товары первой необходимости, а также товары некоторых брендов, заявивших об уходе из России. Как следствие — временная нехватка некоторых наименований или их рост в цене. Яркий пример — сахар и предметы гигиены.

Также в этом году структура рынка «перекроилась» за счет ухода игроков или смены владельцев — например, X5 Retail Group купила финскую сеть Prisma. Также уход иностранных брендов поменял ассортимент привычных нам сетевых магазинов — на полках появились отечественные аналоги или замена из других стран- поставщиков. А еще в этом году продолжил развитие тренд, который запустила пандемия — третий год подряд мы видим бурное развитие сервисов доставки, в бурную конкуренцию между которыми включились и классические супермаркеты. Россияне за январь — октябрь этого года совершили в полтора раза больше онлайн-покупок в супермаркетах по сравнению с тем же периодом годом ранее, говорит исследование банка «Русский Стандарт», но при этом сумма чека сократилась в 1,4 раза.

У каждого есть свой любимый магазин — он рядом с домом, там нужный набор продуктов, который, если не хочется выходить из дома (а вы давно смотрели за окно), чаще всего могут доставить и прямо вам домой. В списке названных на этапе номинирования супермаркетов изначально было 42 бренда — не так много, как ресторанов или баров, но практически все это торговые сети. И действительно, доля сетей в общем объеме торговли продуктами питания в Петербурге достигает 90%, что является самым высоким показателем по России. А это значит, что в любом районе можно найти знакомую вывеску и приобрести привычные продукты.

А вот, кто стал кандидатами на победу в номинации «Супермаркет года»: «АШАН» «ВКУСВИЛЛ» «ДИКСИ» «ЛЕНТА» «МАГНИТ» «О'КЕЙ» «ПЕРЕКРЕСТОК» «ПЯТЕРОЧКА» «СЕМИШАГОФФ» EUROSPAR Проголосовать за свой любимый супермаркет, а также выбрть победителя в других номинациях финального этапа премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» можно на сайте до 14 декабря. Церемония награждения победителей, набравших больше всего голосов в народном голосовании, пройдет 15 декабря в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

