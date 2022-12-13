Почему добровольное медицинское страхование нужно сотрудникам даже в кризис

Как правильно экономить на полисах ДМС, где арендовать портативный кардиограф и зачем страховой компании цифровая экосистема — об этом рассказал «Фонтанке» Алексей Кузнецов, генеральный директор СК «Капитал-полис».

— Одной из тенденций уходящего года стало повышение стоимости медицинских услуг. Приведет ли медицинская инфляция к подорожанию полисов ДМС?



— По сравнению с прошлым годом услуги подорожали в среднем на 10–15%. Это не может не повлиять на цену ДМС: в ближайшее время можно ожидать увеличения стоимости полисов минимум на 5–10%.



Не исключаю, что к концу 2023 года медицинская инфляция также достигнет 10–15%, не вернувшись на обычный 5-процентный уровень. Но этот показатель может и снизиться — из-за уменьшения спроса на платную медицину, вероятность которого существует. Кризис, который мы сейчас наблюдаем, — это лишь видимая часть айсберга. Как проявит себя его «подводная» часть, мы, скорее всего, узнаем только в следующем году.



— Добровольное медицинское страхование — самая востребованная услуга в соцпакетах работодателей. Смогут ли сотрудники и дальше рассчитывать на корпоративные полисы?



— Есть вероятность, что некоторые компании откажутся от ДМС. Однако те работодатели, которые мыслят стратегически и думают не только о ближайшем будущем, безусловно, его сохранят. Может быть, постараются сократить расходы за счет урезания программ, хотя я считаю, что это неудачный вариант. Думаю, большинство продолжат оплачивать медицинскую страховку, потому что это самая эффективная часть социального пакета, которая мотивирует сотрудников.



— Четвертый квартал — время, когда заключаются корпоративные договора на 2023 год. Как изменилась динамика продаж?



— Существенной разницы мы не видим. Нет ни роста, ни падения — идем примерно на уровне прошлого года, и это радует.



— Пытаются ли компании удешевить пакет корпоративных полисов ДМС?



— Такой процесс идет, но мы считаем этот путь не совсем правильным. Любое урезание программ приводит к тому, что сотрудники получают меньше того, к чему привыкли. Естественно, настроение у них портится.



Если все же необходимо сэкономить, логично было бы использовать франшизу. В этом случае застрахованный работник, обращаясь в медицинское учреждение, частично оплачивает полученную помощь — в размере 10–20% от ее стоимости. Таким образом, страхование становится дешевле для работодателя, причем существенно: например, при 20-процентной франшизе цена программы может уменьшиться на 30–40%. При этом, если сотрудник не обращается за медицинской помощью, то у него не возникает никаких расходов — в отличие от ситуации, когда работодатель предлагает ему оплатить часть страховой премии самостоятельно. Это порочная практика, от которой необходимо уходить. И именно франшиза поможет это сделать.



— Какую роль в работе «Капитал-полис» играют цифровые технологии?



— Мы активно развиваем систему SMART ДМС. Она включает мобильное приложение, личный кабинет онлайн и HR-кабинет, где кадровая служба клиента общается с нашими специалистами. Мы также реализовали, пока что в рамках HR-кабинета, экосистему, дающую дополнительные возможности компаниям и их сотрудникам. Она выходит за рамки страхования, но при этом связана со здоровьем и образом жизни.



В разделе SMART Discount нашей экосистемы мы предлагаем застрахованным и их родственникам воспользоваться по специальной цене услугами медицинских учреждений, а также домов отдыха, спортивных залов и даже ресторанов. На SMART Marketplace юридические лица, являющиеся клиентами СК «Капитал-полис», представляют свои продукты и услуги по направлениям B2°С и B2B. С нашей помощью они получают выход на аудиторию из примерно 50 тыс. частных лиц и более 300 компаний.



В SMART Heart доступны портативные кардиографы, в SMART Help — психологическая помощь от наших партнеров: ею можно воспользоваться и в частном порядке, и на корпоративном уровне. В SMART Brain собрана серия лекций от врачей медицинского центра «Капитал-полис». Можно посмотреть их онлайн, разослать сотрудниками или заказать оффлайн-версию.



— Насколько сегодня востребована телемедицина?



— Спрос на услугу есть, но его нельзя назвать ажиотажным. Мы не считаем, что это направление должно быть приоритетным. Оно, скорее, является дополнительной возможностью. Гаджеты делают процесс консультации, диагностики и лечения удобнее, но не могут заменить непосредственное общение врача с пациентом.



— Как ваши клиенты используют мобильное приложение «Капитал-полис»?



— Оно доступно около трех лет, и за это время его скачали примерно 50 тыс. раз. Активно им пользуются, по нашим оценкам, 20–25% застрахованных. Наиболее популярная функция — запись к врачу. Востребована и электронная медицинская карта, где пациент видит всю информацию о процессе лечения: результаты анализов, диагнозы, назначения и т.д. Сейчас в приложении можно посмотреть, входит ли ваш населенный пункт в зону выезда врача или бригады скорой помощи — функция, актуальная для жителей Ленинградской области. Там также есть карта медицинских учреждений, чтобы можно было выбрать клинику, до которой удобно добираться.



— Как работает опция «Мониторинг показателей» в приложении?



— Человек либо сам заносит в него данные, либо соединяет смартфон с умным браслетом — и тогда показатели пульса и давления передаются автоматически. Также для мониторинга можно использовать кардиографы SMART Heart, которые записывают и расшифровывают кардиограмму. Мы планируем включить в экосистему тонометр, который будет отправлять показатели давления сразу к врачу в поликлинику, так что пациенту не придется вести дневник.



— Были ли востребованы в прошедшем году полисы выезжающих за рубеж?



— Спрос вырос примерно на 60% — по сравнению с предыдущим годом, когда их практически перестали покупать. Запроса на страхование для тех, кто уехал за рубеж надолго, по нашим наблюдениям, пока не возникло. Но когда в начале года некоторые клиенты из IT сектора сменили место жительства и переехали за границу, для них продолжало действовать страхование для выезжающих за рубеж, что привело к довольно крупным расходам по этим программам.



— «Капитал-Полис» продолжает помогать пациентам с COVID-19? Насколько велика нагрузка по этому направлению?



— Здесь мы действуем по уже хорошо отработанному алгоритму. Наш сотрудник выезжает на дом, берет мазок и, если ПЦР подтверждает COVID-19, пациент переходит на обслуживание в районную поликлинику. После выздоровления мы предоставляем возможность пройти реабилитацию по специальной программе — это своего рода бонус для застрахованных.



В 2022 году нагрузка по COVID-19 стала меньше, хотя летом мы отметили небольшой всплеск. Сейчас растет заболеваемость гриппом: очень много заразившихся и, соответственно, вызовов на дом.



— От санкций и экономического кризиса, наверное, больше всего пострадало КАСКО, которое зависит от продаж новых автомобилей. Произошло ли падение рынка, как предрекали эксперты?



— Те, кто специализировался на страховании новых автомобилей, действительно попали в сложную ситуацию. Для «Капитал-полис» все не так страшно, потому что работа с дилерами не является для нас ключевыми направлением. Конечно, небольшое снижение продаж заметно — около 5%. Но это данные по числу полисов, а выручка, наоборот, выросла на целых 30%, главным образом — за счет инфляции.



— Что происходило в минувшем году на рынке страхования грузов? О каких тенденциях можно говорить?



— Страхование грузов, безусловно, пострадало, так как перевозки в Европу в Северо-Западном регионе России фактически прекратились. Логистические потоки разворачиваются на восток, а мы еще пару лет назад начали строить отношения с перевозчиками, которые работают на этом направлении. Случившееся падение продаж оказалось для нас некритичным — порядка 10%.



— Каким был для компании «Капитал-полис» прошедший год? И как она будет развиваться в ближайшем будущем?



— Нам удалось добиться неплохих результатов. За 11 месяцев рост страховой премии по компании в целом составил около 10%, по ДМС — около 7%, по полисам для выезжающих за рубеж — порядка 60%, по КАСКО — 30%. Конечно, мы с некоторым волнением ожидаем следующего года. Нашей основной линией бизнеса по-прежнему остается ДМС. Будем активно развивать SMART ДМС и продолжим цифровизацию нашей работы.



В 2023 году «Капитал-полис» будет отмечать 30-летний юбилей. За это время мы накопили огромный опыт, но при этом остаемся молодой по духу компанией. Не случайно для юбилейного года выбран слоган «В будущее страхование со SMART технологиями» — именно в этом направлении планируем двигаться в следующем году. Вслед за системой SMART ДМС уже сейчас разрабатываем SMART КАСКО, чтобы все продукты компании соответствовали нашей цифровой идеологии.



Беседовала: Мария Семенова



ООО «СК «КАПИТАЛ-ПОЛИС», https://capitalpolis.ru/



Лицензия на осуществление личного страхования СЛ № 1336 выдана Федеральной службой страхового надзора РФ 13.04.2018 года

