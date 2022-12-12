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    В Турции обнаружили запасы нефти на 12 млрд долларов

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    13 комментариев

    Новое месторождение нефти обнаружили на юго-востоке Турции. Запасы оцениваются в 150 миллионов баррелей, заявил 12 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

    По словам турецкого лидера, которые приводит Anadolu, чистые запасы нефти на 12 млрд долларов находятся в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Эрдоган заявил, что месторождение является одним из крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году.

    В июне сообщалось об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана на сумму около миллиарда долларов.

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    Комментарии 13

    Соловей-Помётчик12 Дек 2022 в 23:10
    Ну теперь точно нож в спину будет
    +1−0
    26078160112 Дек 2022 в 22:50
    И ты, Реджеп?!
    +0−0
    27449583612 Дек 2022 в 22:37
    В Турции обнаружили запасы нефти на 12 млрд долларов. Добыча осложняется тем, что нефть находится в танкерах, которые перемещаются по морю(с)
    +6−2
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