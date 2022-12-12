В Турции обнаружили запасы нефти на 12 млрд долларов

Новое месторождение нефти обнаружили на юго-востоке Турции. Запасы оцениваются в 150 миллионов баррелей, заявил 12 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



По словам турецкого лидера, которые приводит Anadolu, чистые запасы нефти на 12 млрд долларов находятся в районе горы Габар в провинции Ширнак на юго-востоке страны. Эрдоган заявил, что месторождение является одним из крупнейших открытий, сделанных на суше в этом году.



В июне сообщалось об обнаружении запасов высококачественной нефти в двух скважинах в провинции Адана на сумму около миллиарда долларов.

