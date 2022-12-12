Профицит бюджета России вырос до 557 млрд рублей

Бюджет России с января по ноябрь 2022 года был исполнен с профицитом в 557 млрд рублей. Доходы бюджета за одиннадцать месяцев превысили 24,7 трлн руб., составив 99% к общему объему доходов, утвержденному в законе о бюджете на 2022–2024 годы. Расходы за указанный период составили 24,2 трлн руб., или 102,2% от запланированного объема, следует из данных Минфина, опубликованных 12 декабря.



В структуре доходов преобладают нефтегазовые 14,2 трлн руб. Больше всего доходов было получено от Федеральной налоговой службы — почти 17,28 трлн рублей. Федеральная таможенная служба направила более 5,6 трлн рублей, другие федеральные органы — порядка 1,9 трлн руб. (93,1%).

