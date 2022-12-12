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    Профицит бюджета России вырос до 557 млрд рублей

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    3 комментария

    Бюджет России с января по ноябрь 2022 года был исполнен с профицитом в 557 млрд рублей. Доходы бюджета за одиннадцать месяцев превысили 24,7 трлн руб., составив 99% к общему объему доходов, утвержденному в законе о бюджете на 2022–2024 годы. Расходы за указанный период составили 24,2 трлн руб., или 102,2% от запланированного объема, следует из данных Минфина, опубликованных 12 декабря.

    В структуре доходов преобладают нефтегазовые 14,2 трлн руб. Больше всего доходов было получено от Федеральной налоговой службы — почти 17,28 трлн рублей. Федеральная таможенная служба направила более 5,6 трлн рублей, другие федеральные органы — порядка 1,9 трлн руб. (93,1%).

    По предварительной оценке, профицит бюджета РФ в январе–октябре составил 128,412 млрд рублей при доходах за отчетный период в 22,14 трлн рублей и расходах около 22,011 трлн рублей.

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    Комментарии 3

    pride12 Дек 2022 в 21:50
    Кто-нибудь в это верит?
    +0−0
    Заливщик голосовых планок12 Дек 2022 в 21:45
    Возникает вопрос - куда столько баблища теперь вывезти-та?! :)
    +0−0
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