Обвиняемый в убийстве отца бывшего игрока «Зенита» может избежать колонии — он не понимал, что делает

Следствие завершило расследование дела об убийстве 61-летнего сирийца Мансура Абдулфаттаха, отца экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Обвиняемый приходился погибшему зятем.
О том, с какой формулировкой в суд отправляется дело в отношении зятя сирийца, петербургского бизнесмена и игрока Ночной хоккейной лиги Романа Хренова, 12 декабря пишет 47news. Хренов развелся с дочерью Абдулфаттаха в 2020 году, после чего у него начались проблемы с психикой, ему казалось, что за ним следят. Некоторое время он провел в клинике, а в августе 2022 года ситуация накалилась — Хренов приходил домой к бывшей супруге и избил ее, а спустя пять дней на участке в Коробицино руками, камнем и ножницами насмерть забил тестя.
Хренова задержали благодаря бдительной сотруднице копировального центра, куда он пришел распечатать фотографии. Она узнала разыскиваемого мужчину и тихонько вызвала
полицию.
Во время обыска дома у обвиняемого нашли странные записи: он страстно желал «утопить трамваи, засыпать метро и уничтожать людей».
Следствие написало в обвинительном заключении, что Хренов «в силу наличия у него хронического психического расстройства» был неспособен осознавать что он делает и к чему это приведет. Вероятнее всего, его отправят на принудительное лечение.