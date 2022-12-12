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    Обвиняемый в убийстве отца бывшего игрока «Зенита» может избежать колонии — он не понимал, что делает

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    4 комментария

    Следствие завершило расследование дела об убийстве 61-летнего сирийца Мансура Абдулфаттаха, отца экс-защитника «Зенита» Баселя Абдулфаттаха. Обвиняемый приходился погибшему зятем.

    О том, с какой формулировкой в суд отправляется дело в отношении зятя сирийца, петербургского бизнесмена и игрока Ночной хоккейной лиги Романа Хренова, 12 декабря пишет 47news. Хренов развелся с дочерью Абдулфаттаха в 2020 году, после чего у него начались проблемы с психикой, ему казалось, что за ним следят. Некоторое время он провел в клинике, а в августе 2022 года ситуация накалилась — Хренов приходил домой к бывшей супруге и избил ее, а спустя пять дней на участке в Коробицино руками, камнем и ножницами насмерть забил тестя.

    Хренова задержали благодаря бдительной сотруднице копировального центра, куда он пришел распечатать фотографии. Она узнала разыскиваемого мужчину и тихонько вызвала

    полицию.

    Во время обыска дома у обвиняемого нашли странные записи: он страстно желал «утопить трамваи, засыпать метро и уничтожать людей».

    Следствие написало в обвинительном заключении, что Хренов «в силу наличия у него хронического психического расстройства» был неспособен осознавать что он делает и к чему это приведет. Вероятнее всего, его отправят на принудительное лечение.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 4

    мухомор12 Дек 2022 в 21:19
    А будут привлечены к ответственности те кто его отпустил, те кто не реагировал на заявления?
    То что у него проблемы с головой и он опасен для окружающих было очевидно всем, кроме тех кто должен был принимать решения. Связи по ночной лиге не только лишь….
    +0−0
    Dmitry Antonov12 Дек 2022 в 21:10
    Ночная хоккейная лига довела, все нормальные люди ночью спят, а не в хоккей играют.
    +0−0
    prosto korsak12 Дек 2022 в 21:04
    В КоробицЫне.
    +0−0
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