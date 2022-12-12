    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Умер разработчик БМП Данил Релин

    2680
    2 комментария

    В Кургане на 92-м году жизни скончался легендарный машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3 Данил Релин. Печальную новость на своём сайте 12 декабря сообщила городская администрация.

    Фото: Из архивов КМЗ
    ПоделитьсяПоделиться

    Данил Релин родился 14 декабря 1930 года, окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1954 года работал на Курганском машиностроительном заводе, где прошёл путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия.

    Администрация и лично глава города Курган выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина, говорится в некрологе.

    Фото: Из архивов КМЗ

    Данил Релин внёс большой вклад в разработку и постановку на серийное производство боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, БМД-4М, различной гражданской техники.

    Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». Удостоен почётных званий «Заслуженный машиностроитель РСФСР», «Заслуженный машиностроитель Курганмашзавода», «Почётный гражданин города Кургана».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 2

    vic_5e4cd1938d1a812 Дек 2022 в 18:59
    Земля пухом
    +0−0
    bigjohn6512 Дек 2022 в 18:56
    Светлая память.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close