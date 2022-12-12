Умер разработчик БМП Данил Релин

В Кургане на 92-м году жизни скончался легендарный машиностроитель, разработчик боевых машин пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3 Данил Релин. Печальную новость на своём сайте 12 декабря сообщила городская администрация.
Данил Релин родился 14 декабря 1930 года, окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1954 года работал на Курганском машиностроительном заводе, где прошёл путь от конструктора завода до заместителя директора технического управления предприятия.
Администрация и лично глава города Курган выражают глубокие соболезнования родным и близким Данила Захаровича Релина, говорится в некрологе.